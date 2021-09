Uzi rejoint l'association "Solidarité et Unité" pour aider les enfants

La rentrée des classes n'est jamais un moment très facile pour les familles les plus modestes et les associations qui leur viennent en aide sont nombreuses chaque année. C'est le cas de "Solidarité et Unité" qui s'est organisée cet été pour distribuer des kits de matériels scolaires aux jeunes dans le besoin.

Lors d'un événement de distribution spécial, tenu le samedi 28 août à Sarcelles au Parc Kennedy la Maquette, les bénévoles de l'association accompagnée du rappeur Uzi ont fait bénéficier de ces kits à plus de 200 enfants du CP à la 6ème. Le fameux kit comprenait 3 cahiers, des stylos, des crayons de papier, un agenda, des crayons de couleur, une gomme, une colle et une trousse.

Outre l'action solidaire, Uzi a également chanté pour les jeunes présents durant l'après-midi, les tubes "A la fête" et "Coeur abîmé" ont fait de lui un des rappeurs préférés des cours d'écoles.

La première action de l'association "Solidarité et Unité" a reçu un bon accueil et les bénévoles prévoient déjà d'étendre leur activité sur tout le Val d'Oise.