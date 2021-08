Le rappeur canadien Jeune Loup est mort

Jeune Loup était un jeune rappeur originaire de Montréal dont la carrière prenait clairement son envol. Il s'était fait connaître via son projet "RX" sorti en 2019. Il a été pris dans une fusillade dans le centre de la ville et n'a pas survécu à ses blessures.

Repose en paix Jeune Loup ????



Le rappeur a été assassiné cette nuit à Montréal. pic.twitter.com/mUCKA27sTq — WRLD (@wrld_mag) August 9, 2021

La mort de la jeune sensation du rap québécois serait reliée à un conflit entre gangs. Âgé seulement de 22 ans, le rappeur dont le vrai nom était Duckerns Pierre-Clermont avait déjà eu affaire à la justice de son pays notamment pour des activités liées à la drogue qui l'a amené plusieurs fois derrière les barreaux où il a notamment écrit une partie de ses derniers textes. En 2020, il se fait connaître à un public large et gagne en notoriété grâce au titre "Sensuelle" qui a d'ailleurs fait l'objet d'un challenge sur TikTok, ce qui lui a donné une exposition extraordinaire.

Malgré le succès, il était rattrapé par la justice et accusé de violence conjugale, mais également de menaces de mort, trafic de drogue, voies de fait, possession d’une arme à feu Ces derniers temps pourtant, il se consacrait à la musique et ses démons semblaient être derrière lui.

Dimanche soir, des témoins ont téléphoné à la police après avoir entendu des coups de feu. Les policiers auraient trouvé Duckerns Pierre-Clermont au coin de la rue Cartier et du boulevard Crémazie. Son décès a été constaté sur place.

Le rap canadien et mondial perd un de ses rookies les plus prometteurs. Un de plus malheureusement...