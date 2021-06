"Les rappeuses en liberté" : dix participantes ont été sélectionnées

La finale est prévue pour fin septembre au festival 8 !

Créé par Rafe Productions, le concours 100 % féminin, Rappeuses en liberté vient de se clôturer. Depuis le 28 avril, des rappeuses de la France entière ont participé avec plus de 300 candidatures et finalement, ce sont onze finalistes (avec un duo) de Paris, Lyon ou encore Bordeaux qui ont été prise. En partenariat avec l'université Paris 8 et les parrains que sont Fif et Ally Bass, les jeunes rappeuses sont dans de bonnes dispositions pour recevoir un coup de pouce et atteindre pourquoi pas, une place dans un label.

Voici les artistes de la première sélection encore en lice pour le concours :

- Almä Mango (Bordeaux)

- Ambre Lise (Paris)

- Brö (Levallois-Perret)

- Ebony’t, (duo, Lyon)

- Eesah Yasuke (Lille)

- Eline (Saint-Leu-la-Forêt)

- Lylice (La Courneuve)

- Ossem (Paris)

- Soumeya (Salon-de-Provence)

- Zorba (Montreuil)

Les candidates vont se produire fin septembre lors d'un ultime concert devant 9 000 spectateurs en deux jours, deux scènes de concerts avec de récentes têtes d’affiche comme Fianso ou Grand Corps Malade. Pour les dix finalistes, ce concert sera l’occasion de vivre une expérience de live unique et de tout donner devant le jury, le parrain et le public pour remporter le concours. Avant ça, les rappeuses auront droit à une formation tout l'été et la distribution d'un single ou d'un album valable un an. À l'issue de ce concert, les trois gagnantes du concours seront sélectionnées par les jurés, présents sur place. Les prix pour les gagnantes seront aussi très intéressants avec 2000 € pour un projet, une session d'enregistrement pour un titre, un an de distribution, des concerts et même l'occasion de devenir égérie d'une marque de sportswear.



Rendez-vous à la fin du mois de septembre lors du festival 8 pour voir nos jeunes talents se produire sur scène !