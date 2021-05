Le livre d’Issa Rae, héroïne d’Insecure, désormais disponible en français !

Découvrez le livre de Issa Rae !

Issa Rae, héroïne et réalisatrice de la série "Insecure" fait confiance à l’agence Omaxbooks, pour la traduction et la parution de son livre en français ! Bestseller du New York Times, le livre d'Issa Rae reprend des anecdotes de sa vie personnelle et expose avec finesse son quotidien de femme noire et sa vision de la vie à Los Angeles. Le tout de façon humoristique avec son style inimitable !

Rappelons-le, "Insecure" est une série, avec une BO incroyable, qui traite avec finesse et humour du quotidien d’une femme noire trentenaire aux États-Unis. Écrit quelques années auparavant, "Les Mésaventures d’une Meuf Noire Maladroite" a posé les bases du brillant travail d'Issa Rae.

Après avoir collaboré avec des artistes tels que Alpha Wann, GIMS, Solaar, Jok’Air et Hatik, l’agence Omax6mum s’intéresse désormais à un autre volet de la culture, à travers sa toute nouvelle structure : OmaxBooks. La mission d’ OmaxBooks est claire : traduire en français des livres de personnalités influentes et engagées des US pour les rendre accessibles à tous en France.

Issa Rae figure parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2018 selon le Time Magazine. Une femme forte, inspirante et déterminée que Omax6mum a choisi de mettre en avant !

C’est avec Issa Rae que l’aventure OmaxBooks commence mais d’autres projets tout aussi réjouissants verront très bientôt le jour, alors restez connectés !