Kanye West récolte un million de dollars pour la famille de DMX

Ye s'est investi pour les funérailles de DMX.

Kanye West n'est pas que l'artiste imbu de lui-même que l'on imagine. Il sait aussi être généreux et se mettre au service des autres. Ainsi, quand Swizz Beatz lui a demandé de chanter durant les funérailles de DMX, il a non seulement accepté mais il est aussi venu avec les chanteurs du Sunday Service et a mis en vente une collection de t-shirts à l'effigie du rappeur décédé dont il a versé les recettes à la famille du Dog. Selon TMZ, la vente de ces T-shirts aurait rapporté environ un million de dollars. Toutes les pièces valaient autour de 200 $ et elles ont été vendues en moins de 24h.

Swizz Beatz qui a oeuvré pour que Kanye West soit partie prenante des funérailles l'a d'ailleurs remercié sur les réseaux sociaux.

"Merci mon frère Kanye et @balenciaga pour cet incroyable hommage. Vive le Dog !"

Pour créer ces pièces, Kanye West a recruté l'artiste Akeem Smith qui a aussi participé à la création de la scénographie des funérailles de DMX qui rassemblait notamment deux pyramides géantes. Selon différentes sources, il apparaît que DMX et Kanye West étaient proches et bien que Ye n'est pas été vu publiquement au Barclays Center, d'autres sources affirment que Yeezy était bien présent lors des funérailles mais qu'il a préféré "faire profil bas".

Toujours est-il que les vêtements qu'il a créés pour rendre hommage au rappeur décédé ont permis de récolter un million de dollars qui a été reversé à la famille de DMX. Alors qu'il soit venu ou pas, Ye en a quand même fait beaucoup...