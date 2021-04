Stavo de 13 Block lance son association

Stavo n'est pas qu'un rappeur. C'est aussi un homme soucieux du monde qui l'entoure. Les injustices, il ne les dénonce pas que dans ses textes alors il a décidé de s'engager pour lutter contre, et pas seulement avec un micro. Pour cela, il a créé son association : la Fondation Stavo International.

Le but de cette fondation est résumé sur son compte Instagram :

"La Fondation STAVO international est tournée vers les autres et poursuit un objectif d’aide aux populations qui en ont besoin, qu’elles se trouvent en France ou à l’étranger. Les possibilités sont multiples : apporter de l’assistance aux personnes pauvres, sinistrées ou victimes de conflits et de guerre, s’occuper des sans-abris, contribuer à l’amélioration des conditions de vie et des besoins vitaux".