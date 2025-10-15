D'Angelo, génie du R&B, décède d'un cancer à l'âge de 51 ans

Une perte immense de plus pour la culture Hip-Hop / soul avec la mort de D'Angelo.

On n'avait pas eu tellement de gros décès dans le Hip-Hop en 2025, à part celui de Werenoi, une vraie tragédie. On espérait que l'année se termine comme ça. Malheureusement, le game a été rattrapé par la triste réalité en ce mois d'octobre : le chanteur D'Angelo, véritable légende du R&B, de la soul et de la "black pop", est décédé à l'âge de 51 ans, très probablement des suites de son terrible cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis des années.

Le cancer du pancréas est un des plus violents et des plus difficiles à vivre et à soigner, et cela faisait déjà plusieurs années que le chanteur se battait contre ce fléau, qui a fini par l'emporter. Mais on n'oubliera pas le génie que D'Angelo était, lui qui a vraiment dominé le game dans les années 90 et 2000 avec "Brown Sugar" et "Vodoo", ses deux premiers albums studios, ainsi qu'avec "Live at the Jazz Café", sorti en 96, un album live d'une très grande qualité.

Il était un peu "l'anti R. Kelly" au final, lui qui n'appréciait pas tellement la célébrité et le fait d'être vu comme un "sex symbol", ce qui a fini par le pousser dans la drogue et l'alcool. Un vrai cœur tendre, un lover authentique, pas un "player", qui aura visé juste avec de gros titres classiques comme "Lady", "Cruisin'" ou encore "Brown Sugar", lui qui était capable de voyager entre les différents styles : R&B, soul, gospel, ou même funk, tout en gardant une esthétique et une approche assez hip-hop. Malheureusement, entre la maladie, et ses problèmes d'addiction causés par la célébrité, il s'était fait beaucoup plus discret ces dernières années.

Il était apparemment en train de travailler sur un nouvel album, qui devrait donc sortir à titre posthume dans les prochains mois, on vous tiendra au courant. Toutes nos condoléances à sa famille et aux nombreux fans du chanteur.