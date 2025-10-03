Dawala lâche sa vérité sur le clash avec Gims, Booba est en embuscade

Le sulfureux manager de la Sexion d'Assaut a pris la parole pour dévoiler les coulisses de la fin du groupe et les conflits avec Gims et forcément, ça intéresse beaucoup Booba.

L'épopée de la Sexion d'Assaut est une des plus marquantes de l'histoire du rap français. Le groupe de kickeurs parisiens a laissé son empreinte dans les charts, avec des tubes incroyables et des albums qui se sont écoulés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Cela a aussi permis l'explosion de talents qui se sont ensuite affirmés en solo comme Lefa, Gims, ou encore Black M. Mais des rumeurs sur la prétendue mainmise de leur manager Dawala sur le groupe ont vu le jour. Accusé d'avoir gardé beaucoup d'argent pour lui et pas pour les artistes, il a décidé de mettre les choses au clair, ce qui a beaucoup intéressé Booba.

Dawala était donc invité lors d'un podcast pour l'émission du média Rapboss. Une interview fleuve de plus d'une heure pendant laquelle aucune question n'a été épargnée au fondateur du label Wati B, notamment concernant la Sexion d'Assaut et le conflit avec Gims. Le manager explique donc que le conflit a éclaté au moment où Gims, qui avait resigné chez Wati B pour 4 albums, va finalement décider de quitter le navire signé chez Sony, pour rentrer en deal de manière directe avec TF1, alors qu'il doit encore au moins deux albums à Wati B et à Sony.

Dawala explique également, dans un autre extrait de l'émission qui a tourné sur les réseaux, que la fameuse "révolution" dont a parlé plusieurs fois Gims dans ses interviews, était en fait surtout en guerre pour remplir ses propres poches. Tout ça alors que le producteur, lui, partageait les bénéfices de la tournée de manière équitable entre tous les membres de la Sexion d'Assaut, qui étaient nombreux, ce qui forcément fait un peu moins d'argent pour chaque membre de la Sexion.

Un grand producteur qui a su rendre des rêves réalité en partant de zéro. 🏴‍☠️ #Dawala pic.twitter.com/qjzMW2RiPw — Booba (@booba) September 30, 2025

Une histoire d'avance non remboursée pour une tournée en Afrique, sur fond de douille mise à certains tourneurs, est également évoquée. Evidemment, tout ça fait beaucoup rire Booba, qui s'est empressé de retweeter les extraits les plus dérangeants pour l'image de Gims avec quelques légendes un peu taquines. En tout cas, l'interview de Rapboss est grave intéressante, et visible en intégralité juste ci-dessous !