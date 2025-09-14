Youssef Swatt's part pour Gaza en bateau : "J'ai peur, très peur"

Le vainqueur de la dernière saison de "Nouvelle Ecole" a annoncé qu'il partait pour aider les habitants de Gaza.

La situation dramatique qui est toujours encours dans la bande de Gaza ne semble pas s'améliorer, c'est même plutôt le contraire. Alors que certains dignitaires israéliens ont clairement fait part publiquement de leur volonté de tout raser et de prendre possession des lieux, la famine et la guerre continuent de tuer des gazaouis par centaines, jour après jour, devant le silence assourdissant de la communauté internationale. Yousseff Swatts, qui avait déjà pris position sur le conflit, a décidé de partir en bateau, direction Gaza, pour apporter son aide aux habitants et sensibiliser l'opinion publique.

Dans quelques jours, je monterai à bord d’un bateau qui mettra le cap vers Gaza. Comme beaucoup d'entre nous, je me sens impuissant face aux horreurs d'un génocide que nos gouvernements semblent ignorer. Entre les concerts caritatifs, les stories, les manifestations : nous, les artistes, on se doit de continuer à amplifier la voix des résistances. Je décide donc de rejoindre des citoyennes et citoyens de dizaines de pays différents, qui prennent la mer pour dénoncer et tenter de briser le blocus illégal et inhumain imposé à la population palestinienne. Je ne vais pas mentir : j'ai peur, très peur. Il m'a fallu des semaines pour accepter les risques qu'implique une telle décision. Mais je pars en tant qu’être humain, avec la chance d'avoir de la visibilité et de l'influence, convaincu que la culture doit s'organiser au service de la liberté et de la justice. Avec Thousand Madleens France, nous aurons besoin d'un maximum de soutien à terre : relais, dons, et surtout de la visibilité pour mettre la pression à nos dirigeants et leur rappeler leurs responsabilités. L'urgence est absolue. On ne peut pas détourner le regard. Il est temps de s’organiser partout pour que l’humanité l’emporte.

Dans un long message posté par le vainqueur de "Nouvelle Ecole" saison 3, le rappeur explique que, bien qu'il se sente impuissant face aux horreurs qui ont lieu là-bas, il a décidé de prendre la mer avec l'aide de l'association Thousand Madleens France pour tenter de briser le blocus humanitaire qui est en plus depuis un bout de temps, et qui empêche l'aide humanitaire d'arriver dans la bande de Gaza.

On lui souhaite évidemment bon courage, d'autant que les récentes initiatives similaires qui ont eu lieu il y a peu de temps se sont soldées par l'arrestation de tout le monde, et un retour à l'envoyer assez rapide après quelques jours de prison. On espère que l'expédition de Youssef Swatt's connaître un meilleur destin que celle de Rima Hassan, en juin dernier.