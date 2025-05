Vald collabore avec une star du Tennis !

Il joue actuellement à Rolland Garros

Alors là comme crossover inattendu, on est bien servi ! Si Vald a récemment prouvé qu’il n’a rien perdu de sa superbe dans le rap, il continue aussi d’alimenter son univers toujours aussi WTF qu’à ses débuts. Après avoir dévoilé un remix explosif de son album "Pandemonium" – l'album original certifié disque d’or – en collaboration avec Vladimir Cauchemar, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois surprend encore une fois son monde.

Cette fois-ci, ce n’est pas une punchline mais un recrutement improbable qui fait le buzz : Vald vient d’annoncer l’arrivée d’un sportif dans son label Echelon Records. Et pas n’importe lequel. En plein cœur du tournoi de Roland-Garros, c’est une star montante du tennis français qui rejoint l’écurie : Corentin Moutet.

Actuellement 73e au classement ATP, Moutet avait marqué les esprits en atteignant les 8es de finale l’année dernière à Roland. Et il commence fort cette édition 2025 avec une victoire au 1er tour. Un timing parfait pour cette annonce inattendue.

Sur Instagram, l’équipe de Vald a officialisé la nouvelle avec un post énigmatique mais lourd de sens :

"Echelon Records est fier de soutenir le virtuose Corentin Moutet, classé parmi les meilleurs tricolores du circuit ATP. Bienvenue dans la team, @corentin.moutet ! 💥 Bon courage pour ton match de demain, on est derrière toi."

Alors, feat à venir ? Placement de produit ? Ou simple délire façon Vald ? Une chose est sûre, ce move est aussi inattendu que stylé. Et si avec tout ce soutien, Corentin Moutet ne nous sort pas une grosse perf à Roland cette année… franchement, on n’y comprendrait plus rien !