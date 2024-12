Booba cherche Rohff, qui l'allume en retour

Cette fois, le padre a décidé de ne pas laisser passer.

Les jours se suivent et se ressemblent en cette fin d'année 2024, et si la température descend un peu partout en France, dans le rap game (ou plutôt sur Twitter), l'ambiance se réchauffe ! En effet, Booba a profité de la fin d'année pour multiplier les apparitions publiques, dans des émissions, sur des streams connus, alors même qu'il n'a pas grand chose à vendre à part des singles un peu poussifs. On ne sait pas si c'est pour occuper le terrain avant une sortie début 2025 ou juste pour faire parler de lui, mais Kopp est partout, et il en profite pour s'attaquer à ses cibles préférées du moment : Rohff, ou encore Gazo. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme prévu, notamment avec Housni.

Mauvaise foi et agressivité

On ne sait pas qui a recommencé à chercher l'autre, mais on a une petite idée. A partir du moment où un rappeur décide de faire une "vidéo react" à l'album d'un autre rappeur, c'est qu'il veut provoquer une réaction. C'est exactement ce que Booba a fait pour "Fitna", et ça a fonctionné, puisqu'il continue à surfer sur ce buzz depuis. Rohff a été un peu piqué par la démarche de son rival, et a décidé de répondre pour cette fois, avec l'agressivité qu'on lui connait. Il a notamment allumé Kopp sur la qualité de son récent freestyle dans l'émission CKO, un passage assez court pour ce genre de format.

Un freestyle que Rohff juge très court et mal exécuté, avec des "drops", un manque de souffle, un "texte vide pauvre et immature", ainsi que la rime "t'as le pain, j'ai le beurre" qui ne lui fait ni chaud ni froid. Visiblement, ça n'a pas plu à Kopp, qui a répondu en critiquant le niveau du dernier morceau en date d'Housni, appelé "Tout éteindre". Mais il a aussi posté d'étranges photos de Rohff prises dans la vie de tous les jours, et même une vidéo dans laquelle on le voit faire un footing...

Evidemment, Housni a très mal pris tout ça et a répondu en allumant Booba sur un prétendu "complexe d'infériorité", en sous-entendant qu'il lui a envoyé un "détective", ou plutôt un fanatique un peu bête. Le tout, en terminant son post par "essaie d'aller au bout de ton freestyle de 46 secondes sans drop et sans play back, vieux cancre va". De manière générale, c'est plutôt Booba qui gagne les clashs, mais sur cette manche, on dirait bien que Rohff est devant !