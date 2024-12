Snoop Dogg allume Lil Wayne au sujet du Super Bowel

On ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de Snoop Dogg, mais on comprend.

S'il ne s'est pas passé grand chose musicalement du côté du rap US en 2024, à part quelques projets moyens de Metro Boomin et Future et le fameux diss track "Not Like Us" de Kendrick, un évènement aura tout de même fait couler beaucoup d'encre : le choix de Kendrick Lamar pour performer à la mi-temps du Super Bowl, dans quelques semaines.

Un show qui aura lieu à la Nouvelle-Orléans, ce qui a donc fait polémique, car Lil Wayne aurait dû selon toute évidence monter sur scène ce soir-là. Il a d'ailleurs fait part à de nombreuses reprises de sa déception, et semble même sur le point de clasher Kendrick, qui a préféré en rajouter une couche sur le sujet dans son album plutôt que de laisser Weezy tranquille. Mais c'est désormais au tour de Wayne d'être critiqué, et pas par n'importe qui : par Snoop Dogg en personne.

Oncle Snoop joue aux sages

Snoop Dogg a passé plus de 30 ans dans ce rap game, et il a donc un recul que peu d'autres gens ont sur pas mal de sujets concernant le rap US. En interview pour la célèbre interview Drink Champ, il s'est félicité de voir encore un rappeur performer à la mi-temps d'un show aussi important que le Super Bowl :

Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'avant que Jay-Z ait pris le contrôle du Super Bowl, il n'y avait aucun n*gro qui chantait à la mi-temps. Il a créé une vague d'artistes qui ont l'opportunité de performer sur scène. Si tu es un grand artiste, ton tour viendra.

Evidemment, ces phrases s'adressent principalement à Lil Wayne, et même si la fin peut paraître brutale, il a sûrement juste voulu mettre en avant le bon travail que faisait Jay-Z dans la programmation du Super Bowl, dont il est responsable depuis quelques années seulement. Il enchaîne ensuite en déclarant :

Je n'ai jamais pleuré à cause de ça, je ne me suis jamais énervé. Quand Dr. Dre m'a appelé pour assurer ses arrières, j'étais là pour lui. Mais je ne me sentais pas en mode "c'est moi qui aurait dû être là". C'est un très gros événement, les gens regardent tous les aspects quand ils choisissent un artiste. Tu devrais juste être honoré que le Hip Hop soit visible dans ce genre d'événement, pour nous tous, et ne pas haïr le gars choisi, juste être heureux.

Des mots qui sont assez durs quand même pour Lil Wayne, avec lesquels on comprend que Snoop Dogg pense que Weezy est un choix "moins acceptable" que Kendrick au vu de tous les critères qu'étudient ceux qui font le choix des artistes à la mi-temps du Super Bowl. Est-ce à cause de ses addictions et de son allure négligée ? Peut-être...

Mais lorsqu'il parle de la manière dont Dr. Dre l'a appelé en 2022 pour le show à Los Angeles, on sent qu'il aurait aimé que Lil Wayne dise juste à Kendrick Lamar "bien joué frérot, je suis là si jamais tu as besoin de renforts sur scène". Avouez que Lil Wayne et K.Dot ensemble sur scène au Super Bowl, ce serait une scène assez folle. On y croit encore, même si les choses ne semblent pas prendre cette direction...