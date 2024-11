Damso travaille pour sortir sa marque d'alcool

Dems veut se lancer dans le gin et il travaille dur.

Damso : son album fait un carton

Le rappeur belge a pris son public par surprise avec la sortie de son album "J'ai menti". Un projet de 11 titres sorti de manière un peu inattendue, puisque Damso ne fait que de nous parler de son dernier album à venir en mai 2025 et qu'il avait assuré qu'il n'y en aurait pas d'autre, ni avant, ni après. Pourtant, il a dévoilé son projet la semaine dernière, et le retour des fans a été plutôt bon. Avec plus de 4,5 millions de streams sur Spotify pour la première journée d'exploitation, on se dirige vers des scores tout à fait respectables en première semaine. Mais la musique n'est plus du tout la seule priorité de Dems : il est d'ailleurs en train de travailler sur un business totalement différent, celui de l'alcool.

Le gin, une boisson inattendue

Damso est désormais passé maître dans l'art de surprendre les gens, on n'était donc qu'à moitié étonnés quand on a appris, lors de son interview pour GQ, que le rappeur comptait investir dans un nouveau biz : celui de l'alcool. Plus précisément du Gin, la boisson préférée des gens "hype" dont Damso a l'air de vouloir se rapprocher ces dernières années, lui qui s'intéresse au milieu de la mode, où ça boit justement énormément de Gin.

"J'aime bien le Gin, j'en développe un depuis 4 ans. On a fait la formule en 2020 et depuis on la modifie. Je crois que c'est comme les études : trois à cinq ans, c'est le temps minimum qu'ul faut pour devenir pertinent sur un sujet. C'est comme la mode, ça fait aussi 5 ans que je suis dessus." - Damso pour GQ

Les fans hardcore de Damso savaient peut-être déjà qu'il s'intéressait au Gin, puisqu'il en parlait dans son featuring avec Zola, "Coeur de Ice", dans lequel il rappeit : "nouveau ness-bi, j'investis dans le Gin". En tout cas, si ses calculs sont exacts, on ne devrait donc pas tarder à avoir des nouvelles de l'alcool de Dems, puisqu'il a commencé en 2020 et qu'il affirme qu'il faut environ 5 ans pour que ce soit prêt. On ne serait pas étonnés de voir le Gin sortir pas longtemps après son dernier album, "Beyah", prévu pour Mai 2025.

En tout cas, on connait un rappeur et chef du label 92i qui risque de ne pas kiffer que Damso ait les mêmes idées que lui...