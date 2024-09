Rohff indigné par le documentaire de DJ Mehdi : "Ils me salissent pour paraître propres"

Cela devait être un projet magnifique mettant en avant une personne qui a mis la scène rap français dans une autre dimension. Le 12 septembre, le documentaire "DJ Mehdi : Made In France" est sorti sur arte.tv, réalisée par Thibaut de Longeville. Alors que de nombreux rappeurs ont rendu hommage au producteur en démontrant la qualité du doc, une personnalité n'a visiblement pas apprécié l'engouement.

Après la diffusion, Rohff, qui a récemment envoyé un défi à Baki et Doumbé, n'a pas été élogieux par le long-métrage et le réalisateur. Ce qu'il n'a pas apprécié, c'est que son image a été utilisé de manière abusive sans son consentement, lui qui a refusé à plusieurs reprises de participer au documentaire. Dans un long message sur X il a tenu à s'exprimer :

Plus loin, il dénonce aussi la mauvaise image envoyé de son groupe Mafia K1 Fry pour le mettre au profit de DJ Mehdi :

"Vous mentez au public , vous avez récupéré et travesti l’histoire de la Mafia K1fry pour romancer et crédibiliser la vie de Dj Mehdi comme si il en avait besoin. Vous nagiez déjà dans les immondices, et vous vous y noierez. Rien ne restera impuni, aucune injustice, ici-bas pour moi et dans l’au-delà pour le défunt que vous êtes allés déterrer en 2024 pour polémiquer et remplir vos poches de bons à rien affamés."