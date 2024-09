Booba prêt à miser 50K sur Baki qui annonce la revanche face à Doumbe

Kopp est à nouveau en grande forme sur les réseaux.

Kopp de retour en mode Terminator

On ne sait pas si ce sont les Jeux Olympiques ou simplement les vacances d'été qui font qu'on regardait moins ce qu'il mettait sur ses réseaux, mais on a eu l'impression que Booba a été plutôt discret pendant cet été. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est désormais de retour en mode "super-troll" du rap français et n'hésite pas à aller piquer ses rivaux, comme Gims, récemment clashé par le Duc, ou simplement les gens qu'il n'aime pas (ou plus), comme Kylian Mbappe. En parlant de sportifs, le rappeur vient justement de s'impliquer à nouveau dans la rivalité entre les deux combattants de MMA Cédric Doumbe et Baki, qui sont apparemment chauds pour une revanche.

Bientôt la revanche Baki / Doumbé ?

Booba est un grand fan de sports en général, il est d'ailleurs lui-même un pratiquant régulier, histoire de se maintenir en forme (malgré un point faible "jambes" qui lui a valu plusieurs moqueries). Mais ce qu'il adore également, c'est claquer des thunes. Il ne pouvait donc pas rêver mieux comme occasion : Baki vient plus ou moins d'annoncer qu'une revanche aurait bien lieu face à Cédric Doumbe, après le combat d'il y a quelques mois qui s'est terminé sur un abandon (involontaire) pour écharde de la part de Doumbe.

.@BaysangurHanma j'attend la revanche j'ai un 50k sous l'canapé pour miser sur toi j'attend l'ouverture des paris 👀🔥🇫🇷🏴‍☠️ https://t.co/oy4TMcN1lp — Booba (@booba) September 12, 2024

Sur Twitter, les deux combattants n'ont jamais cessé d'échanger des amabilités et des provocations : Cédric se moque des yeux de Baki, ce dernier se moque de l'écharde et de la défaite de Doumbe. Entre les deux, Booba a choisi son vamp et il tient à le faire savoir : il a même annoncé qu'il allait miser 50K sur Baki lors du combat. Juste après, le combattant a affirmé qu'une revanche aurait bien lieu, ce qui promet d'être un sujet d'actu pendant toutes les prochaines semaines !

Quant à Booba, on espère qu'il ne va pas se mettre à perdre autant d'argent que Drake sur les paris. Le canadien est un vrai expert de la loose...