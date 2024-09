SCH : première prise de parole depuis la fusillade

Le rappeur et son équipe ont été pris pour cibles lors d'un événement à La Grande Motte.

Une fusillade dramatique à La Grande Motte

C'est l'actualité qui a fait trembler tous ceux qui suivent l'actualité rap à la fin du mois d'août : SCH et son équipe ont été visés par une fusillade à la fin d'un concert programmé dans la boîte de nuit "Dune Club" à La Grande Motte, pas très loin de Montpellier. Si le rappeur s'en est sorti indemne, deux de ses proches, qui avaient emprunté une voiture souvent utilisée par le S, ont eux été frontalement visés et l'un des deux est malheureusement décédé.

Évidemment très touché par ce drame, d'autant plus qu'il concerne un de ses proches, le rappeur marseillais, qui apparaîtra aussi sur le nouvel album "13'Organisé 2", n'avait depuis pas pris la parole publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, où le rappeur a décidé de communiquer sur le sujet via ses réseaux sociaux.

Le S prend la parole

Dans un message notamment posté sur Twitter, SCH a remercié tout le monde pour les messages de soutien qu'il a reçu depuis deux semaines. Il a aussi appelé les gens à respecter le deuil des familles, mais également à ne pas faire de circuler de fausses informations sur le sujet, car elles se sont multipliées ces derniers jours. On a notamment eu des rumeurs qui affirmaient que "SCH était sûr d'être la cible des assassins", ou d'autres selon lesquelles il serait "victime de tentatives d'extorsion depuis 3 ans", ou encore que les victimes seraient liés au milieu du banditisme, choses qui n'ont été confirmées ni par la justice, ni par le principal intéressé pour le moment.

Merci à tous pour vos messages dans cette période difficile .



Le temps est au soutien des familles et à l’enquête en cours .



Il est important de respecter cette période et de ne pas relayer de fausses informations .



SCH — #19 (@Sch_Mathafack) September 12, 2024

On espère aussi que les nombreux drames qui ont récemment eu lieu dans le monde du rap français, entre les arrestations, les accidents de la route et les fusillades, vont se calmer un peu. On avait la chance, en France, d'être dans un climat relativement "safe", comparé aux États-Unis où les morts violentes autour du rap se sont multipliées ces dernières années. Si on pouvait éviter de s'inspirer d'eux dans ce domaine, ça ferait du bien à tout le monde... On envoie évidemment nos condoléances à la famille de la victime, qu'elle repose en paix.