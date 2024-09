Drake à nouveau accusé de plagiat

Du coup, on connait déjà le prochain angle d'attaque de Kendrick contre Drake !

Après avoir animé tout le début d'année 2024 avec ses clashs contre tout le rap game, en commençant par Kendrick Lamar, puis Rick Ross et plein d'autres, on pouvait croire que Drake serait un peu plus tranquille. Le canadien a connu des semaines très mouvementées, en assistant même à des fusillades qui ont eu lieu juste à côté de son domicile alors que la tension dans le rap game était à son maximum. Malheureusement, Drizzy n'aura pas eu beaucoup de temps pour se reposer : une nouvelle accusation de plagiat vient de tomber contre lui.

On dit "une nouvelle accusation de plagiat", car c'est loin d'être la première fois que Drake est accusé d'avoir volé le travail de certains artistes. On se rappelle notamment la polémique qu'il y a eu avec The Weeknd, iLoveMakonnen ou encore Big Sean (à qui il aurait volé le hashtag flow), mais aussi de nombreuses accusations de samples non payés. Globalement, Drake n'a pas l'air fan de tout ce qui touche aux droits d'auteur, et est souvent qualifié de "culture vulture", ces gens qui s'approprient la culture des autres sans leur en rendre le crédit. Cette fois, c'est un rappeur indépendant, Sixpathsss, qui vient accuser Drake d'avoir volé son travail.

Le rappeur a en effet posté via son compte Instagram pour dire à ses fans que Drake lui aurait "emprunté" des lyrics de son titre "Women" sans son autorisation pour les réutiliser dans son propre morceau, "No Face". Notamment les paroles suivantes : "I don’t get sleepy off no melatonin/My therapist put in a thirty-day notice", ou encore "Cause I keep on talkin’ ’bout beefin’ and business and money and women, there’s no diagnosis". Deux phrases rappées avec un timing bien précis, ce qui laisse assez peu de doute quant au sérieux des accusations. Encore une casserole de plus pour le canadien, mais pas sûr que ça ait un impact sur sa carrière : comme on l'a dit précédemment, il est accusé de plagiat depuis ses débuts et est tout de même devenu le vendeur numéro 1 du rap US.