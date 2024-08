Les clashs de Booba en 2024 : un début d'année agité pour le Duc

Booba n'a pas manqué de faire parler de lui en ce début d'année 2024, notamment en raison de ses nombreux clashs avec d'autres artistes.

Ses plus gros clashs

Booba vs Gims

Le clash avec Gims est sans doute le plus marquant. Tout a commencé le 22 juillet lorsque Booba a taclé Gims sur Twitter, le qualifiant notamment de "Macron du rap". Gims n'a pas tardé à répliquer, et les deux rappeurs se sont lancés dans une série de provocations sur les réseaux sociaux. Le clash a rapidement pris de l'ampleur et a été relayé par de nombreux médias.

Booba vs Maes

Booba a également relancé son clash avec Maes. En avril, Maes avait déclaré dans une interview que Booba l'avait "insulté de pédophile pendant 10 ans". Booba a réagi sur Twitter en traitant Maes de "menteur" et en l'accusant d'avoir "humilié" ses proches.

🚨 BOOBA leak les ventes midweek du nouvel album de MAES !



2.964 albums vendus avec le physique



(Maes s'est moqué des chiffres midweek de l'album de booba ~7k albums vendus seulement en streaming) pic.twitter.com/6wXISvYWb2 — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) July 23, 2024

Booba vs La Fouine

Enfin, Booba a enterré son clash avec La Fouine. En avril, il a salué la prestation de La Fouine lors de la cérémonie des Flammes 2024. Les deux rappeurs se sont ensuite réconciliés sur les réseaux sociaux.

Booba, roi des clashs ?

Ces clashs, bien que parfois violents, font partie de l'image de Booba. Le rappeur du 92 est connu pour son caractère trempé et ses punchlines acerbes. Il ne recule jamais devant la confrontation et n'a pas peur de s'attaquer aux plus grands noms du rap français.

Ces clashs ont également permis à Booba de rester dans l'actualité. Le rappeur est toujours au cœur des discussions et continue de faire parler de lui, même après plus de 20 ans de carrière.

En résumé, les clashs de Booba en 2024 ont été nombreux et remarqués. Ils ont permis au rappeur de rester dans l'actualité et de faire parler de lui. Il reste à voir si ces clashs auront un impact sur sa carrière à long terme.

⚡️