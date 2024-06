Booba lance un business de weed

Il y aura aussi du CBD.

Un peu perdue dans ses nombreux clashs avec Vald, Sadek ou le nouveau venu Theordort, Booba n'a pas oublié que c'était un businessman de talent et, comme souvent, il a sans doute senti le vent tourner et trouvé le bon filon. En effet, le Duc s'est lancé dans le business du CBD et de la weed, là où, évidemment, ce commerce est légal. Pour cela, il s'est associé à la société T.H Seeds pour lancer la marque PRT LAB.

Dans une interview au site Newsweed, il explique sa démarche.

"Ce n’était pas vraiment une vocation mais j’ai toujours fait mes business par rapport à mon art, à ma culture hip-hop. J’ai toujours saisi les opportunités que j’avais. Le hip-hop, ça regroupe plein de choses. Y’a les vêtements, bien sûr, il y a un lifestyle. En fait, moi, je me suis toujours permis et je me suis toujours senti légitime de faire tout ce qui tournait autour de mon art. La weed, ça fait partie de ma vie. Quand j’ai vu que l’Allemagne légalisait, je me suis dit que ça commence à bouger. J’ai contacté Julien de TH Seeds, que je connais depuis 30 ans. Ça faisait longtemps qu’il m’avait proposé de faire un truc avec nous. Et c’est comme ça que c’est parti."

Son partenaire explique que son équipe et lui-même ont essayé de coller au plus près des demandes de B2O.

"Sur des variétés CBD, il y a moins à travailler au niveau génétique. Mais on s’est quand même pris la tête à sélectionner des choses que Booba voulait, avec les goûts qu’il voulait, les indications qu’il nous a données. Et pour les vapes, c’est pareil. Il a donné les goûts que lui préférait avoir et ce qui collerait bien mieux forcément à lui et à sa personnalité. Si lui ne représente pas le produit, ça n’arrivera à rien."

Alors prêts à fumer de la "Booba" ?