Vybz Kartel libéré ?

L'artiste est en prison depuis plus de 12 ans pour meurtre.

Vybz Kartel était une des plus grandes stars du dancehall. Mais c'était aussi un homme dangereux dont les liens avec les gangs jamaïcains ne faisaient pas partie d'une quelconque street credibility mais d'une réalité bien concrète. A tel point que l'artiste est tombé pour meurtre et qu'il est en prison depuis 2011... Mais, les choses ont changé et il pourrait retrouver la liberté. En effet, la plus haute autorité judiciaire britannique a annulé le premier verdict qui condamnait Kartel.

Vybz Kartel a été condamné à la prison à perpétuité en 2014 pour le meurtre de Clive "Lizard" Williams en Jamaïque. Son appel, entendu par le Conseil privé de Londres, a fait valoir qu'un juré accusé d'avoir tenté de corrompre autrui aurait dû être exclu de son procès. En conséquence, elle a annulé le verdict. Ce sont maintenant aux autorités jamaïcaines de décider si l'affaire doit être rejugée.

Le musicien, de son vrai nom Adidja Palmer, est l'une des artistes les plus populaires du pays et a collaboré avec des artistes tels que Jay-Z et Rihanna. Son procès, qui a duré 64 jours, a été l'un des plus longs de l'histoire de la Jamaïque et s'est terminé par la condamnation de Kartel à une peine minimale de 35 ans de prison. Cette durée a ensuite été réduite à 32 ans et demi.

Le procès a raconté l'histoire de la victime Clive Williams et d'un autre homme, Lamar Chow. Ils ont reçu deux armes à feu sans permis appartenant à Kartel pour les garder en sécurité. N'ayant pas réussi à les restituer à l'heure convenue, comme l'ont indiqué les procureurs, ils ont été convoqués au domicile de Kartel en août 2011. Chow a déclaré au procès qu'ils avaient été attaqués et que la dernière chose qu'il avait vue était Clive Williams - qui n'a jamais été revu vivant - allongé immobile sur le sol. La maison a brûlé quelques jours plus tard et aucun corps n'a été retrouvé. Kartel et ses co-accusés Shawn Campbell, Kahira Jones et Andre St John clament leur innocence depuis le procès initial.

Le chanteur et ses co-accusés ont donc obtenu une victoire mais leur affaire est loin d'être terminée...