Drake répond au clash de Kanye West

Kanye West a beau faire pleuvoir les certifications à chaque sortie, le regard des gens sur lui a bien changé depuis l'époque où il avait fait passé le rap game dans une nouvelle ère à la fin des années 2000. Un producteur de génie, mais dont les gens commencent à comprendre le manège un peu trop bien. A chaque fois qu'il a quelque chose à vendre, le rappeur se remet à insulter la terre entière pour qu'on parle un peu plus de lui. Cette fois, c'est encore Drake qui en fait les frais.

Kanye West et Drake ne s'aiment pas, ça ne date pas d'hier. Kanye West avait même envoyé Pusha T pour clasher Drizzy, puisque lui-même semblait trop lâche ou pas assez hardcore pour le faire. Cette fois, il a quand même pris le temps de l'insulter lui-même, dans la longue légende d'un post Instagram, aujourd'hui supprimée (quel courage une fois encore), dans laquelle il affirme que Drake lui a "volé" Lil Durk, qui aurait dû apparaître sur "'Vulture". Drizzy a une fois de plus décidé de ne pas se laisser faire et a répondu, lui aussi sur les réseaux.

Toujours assez doué avec les codes d'Internet, Drake a utilisé une ancienne vidéo de 50 Cent, dans laquelle ce dernier se défend contre les insultes de Floyd Mayweather à l'époque : "Je me suis réveillé, j'ai regardé l'ordinateur, et il m'a dit que Floyd a dit : "Fuck T.I., Fuck Nelly, et Fuck Fifty". Je me dis : "pourquoi moi ? Nelly a couché avec ta baby mama, puis il a pris ta fiancée. Dis lui plutôt 'fuck' à lui". Une réponse assez appropriée, puisque le message de Kanye West prenait justement la forme d'une longue "fucklist", lui qui a clairement envoyé tout le monde aller se faire foutre.

Ça ne vole pas toujours très haut dans le rap US, mais au moins on s'amuse bien !