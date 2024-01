Drake répond avec humour à Yasiin Bey et dévoile son quotidien

Les critiques sont mal passées.

Il y a eu un peu de mouvement du côté du rap game US ces derniers jours, notamment sous l'impulsion de Yasiin Bey, anciennement connu sous le nom de Mos Def par les plus anciens. Lors d'une récente interview, le rappeur s'est permis de balancer un sacré taquet à Drake, en affirmant que pour lui, la musique de Drizzy n'était pas vraiment hip hop et qu'elle était plutôt faite pour faire du shopping dans les magasins, que ça se rapprochait plus de la pop. Évidemment, on pouvait s'attendre à une réponse de la part de l'intéressé.

La réponse est arrivée ! Une réponse pas si violente, puisque Drake n'a pas sorti de diss track et a plutôt préféré surfer sur la tendance "tripod bro" qui sévit actuellement sur les réseaux sociaux. Une trend qui consiste à filmer votre quotidien, la manière dont vous prenez soin de vous. Et pour répondre à Mos Def, Drizzy a donc publié une vidéo de son quotidien, où il flexe pas mal. Manoir de luxe, verres à alcools gigantesques, avec en fond sonore le morceau "Virginia Beach" extrait de son dernier album "For All The Dogs".

Une réponse calme et pleine d'egotrip donc, dans laquelle on voit un peu Drake en train de "flex", peut-être pour renvoyer Mos Def à ses propres échecs dans sa carrière. Quoiqu’il en soit, on ne peut pas donner entièrement tord à Yasiin Bey : un paquet de titres de Drake sont clairement de la pop, calibrés pour toucher le public le plus large possible, avec vraiment très peu (ou pas) d'influences hip hop. Ça n'empêchera cependant pas Drizzy de kicker salement sur une instru quand l'envie se fait sentir, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare...