Booba : une vidéo de lui sur le tournage de sa série "Ourika" fuite

Le Duc fait ses débuts devant et derrière la caméra.

Le tournage d’"Ourika" se poursuit. Une vidéo de Booba dans la peau de son personnage tourne actuellement sur les réseaux sociaux.

Ce n’est un secret pour personne, le Duc est un homme d’affaire averti, qui touche à tout. L’artiste a tellement de casquettes qu’il en devient difficile de suivre tous ses projets. Cependant, il y en a un en particulier qui attise la curiosité de tous ses fans, son projet de série pour Amazon Prime Vidéo. Cela fait maintenant plusieurs mois que Kopp a annoncé la création de la série "Ourika". Une série prévue pour 2024, dans laquelle il jouera et qu’il a également co-écrite avec Clément Godar. Cette dernière sera composée de 7 épisodes de 50 minutes.

Si Prime Vidéo donnait dernièrement des nouvelles d’"Ourika", le mystère est tout de même à son comble. Mis-à-part l’annonce du casting et le synopsis de la série, quelques questions demeures encore, comme la date de sortie officielle. De son côté, Booba continue de teaser sa création sur ses réseaux, en donnant quelques informations par-ci, par-là. Désormais, ce n’est pas le rappeur qui nous en dit plus mais la Toile !

Une vidéo, dont la date n’a pas été précisée, a fuité sur les réseaux. Sur cette dernière, on peut apercevoir B2O, sur le tournage de sa série en Tunisie, certainement entre deux prises. En effet, le Duc est entouré d’hommes armés et semble attendre des instructions, certainement du ralisateur. Si la séquence est plutôt courte, elle montre néanmoins le contexte et l’atmosphère d’"Ourika". Surtout, elle continue de faire monter la pression.

Vivement 2024 !