La Fouine : sa musculature continue d'impressionner

Sa transformation laisse sans voix.

La Fouine impressionne encore et toujours sa fan base par son incroyable changement physique. Une nouvelle photo du rappeur prise à la salle et partagée sur ses réseaux sociaux, fait sensation.

On pourrait croire que les internautes (nous y compris) seraient maintenant habitués à la nouvelle apparence de Fouiny, mais il n’en est rien. À chaque photo ou apparition de l’artiste, son physique fait réagir et il y a de quoi. Il avait déjà retourné internet il y a quelques semaines avec quelques clichés pris à la salle, ce qui lui avait même valu les plus folles comparaisons (Captain America, The Rock etc.). Aujourd’hui il réitère.

La Fouine semble fier du travail acharné qu’il a fourni ces dernières années pour prendre en masse et n’hésite pas à partager ses exploits, tout comme l’intimité de ses sessions à la salle, avec ses fans. Sur Instagram, Laouni a dévoilé un nouveau cliché en compagnie de son coach Niko Sangohann (qui fait du bon travail, il faut l’avouer). Il disait en légende : "Merci frérot pour la séance !!". À 41 ans, La Fouine est plus en forme que jamais et son corps ne ressemble en rien à celui qu’il avait au début de sa carrière. Le travail paie toujours et il le prouve à nouveau en photo :

Si la story ne vous impressionne toujours pas (ce serait surprenant, mais c'est possible), peut-être que ce post Instagram de Fouiny baby arrivera à vous convaincre !