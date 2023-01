Orelsan aime la musique de Gazo et le prouve

Orelsan et Gazo poursuivent leur bromance.

Gazo est dans le top 5 des artistes qu'il a le plus écouté en 2022

Ce n'est pas la première fois qu'Orelsan dit du bien de la musique de Gazo. Si les deux artistes ont des univers bien différents, le Caennais a toujours été élogieux quand il a eu à parler du travail du Parisien. Mais cette fois, il en a apporté une preuve irréfutable. L'interprète de "La quête" a en effet partagé sur les réseaux sociaux le top 5 des artistes qu'il a le plus écouté en 2022 et le nom de Gazo y figure bel et bien, preuve que ses paroles sont en adéquation avec ses actes.

L'interprète de "Die" s'y trouve en bonne compagnie avec Rosalia, Daft Punk, Kendrick Lamar et Burial comme on peut le voir dans une vidéo retraçant son année 2022. Le passage est court mais heureusement, il y a eu des captures d'écran...