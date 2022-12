Believe s'associe à Morning Glory Music, le label créé par DJ Bellek

Leur but est de développer de nouveaux artistes.

DJ Bellek a su se créer une réputation à la fois comme DJ mais aussi directeur artistique, beatmaker et producteur. Il a travaillé avec de nombreux artistes parmi lesquels on peut citer Lacrim, SCH, Nessbeal ou encore Niska. Fort de ces expriences, il créé en 2018 le label Morning Glory Music où il détectera et développera Landy, Decimo, Zkr et signera dernièrement Favé.

Fort de ses trois grandes marques AllPoints (Naps, Djadja & Dinaz, Mister V, Heuss L'Enfoiré…) Animal 63 (The Blaze, Yodelice, Myth Syzer…) et naïve (Jeanne Added, Gaël Faye, Izïa, Avishaï Cohen…), Believe n'a plus à démontrer son savoir-faire en termes de développement d'artistes de divers horizons.

Les deux entitésont donc décidé de mettre leurs savoir-faitres en commun. Ce partenariat va donc permettre d’offrir des expertises et des services uniques à chaque artiste du label Morning Glory qui bénéficiera du savoir-faire de DJ Bellek mais aussi des équipes de Believe.

Les premiers artistes du label sont :

Décimo : pur produit des Yvelines, il trouve son inspiration dans les rues d’Outre-Manche. Biberonné au Grime (avant que ça ne devienne une tendance), aux céréales et aux mangas, il fait désormais partie des espoirs du rap.

Favé : difficile de passer à côté du phénomène, le jeune rookie du 95 affole les compteurs - 10 morceaux sur les plateformes et déjà un million d'auditeurs par mois.

Landy : arrivé dans le rap en roue arrière, il compte à son actif deux albums respectivement or et platine.

Zkr : "Déterminé j'viens choquer la France". Cette phrase qu'il a prononcée dans un freestyle d'anthologie pourrait résumer l'arrivée fracassante du rappeur originaire de Roubaix sur la scène rap. Une prouesse, le signe d'un vrai talent quand on sait que ses deux albums sont tous certifiés.

Interrogé à ce sujet, DJ Bellek, fondateur de Morning Glory Music, explique :