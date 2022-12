Le 113 et "Tonton Du Bled" étudiés dans un collège

Pour la culture !

Le 113 fait partie du patrimoine musical français, peu importe l'avis des rageux et des haineux, ou de ceux qui n'aiment pas le rap. Le groupe a su imposer son imagerie quand ils ont sorti leur hit "Tonton Du Bled", morceau multi-décoré, et même interprété sur scène lors des Victoires de la Musique, un moment légendaire dans l'histoire du rap français. Mais malgré cet incroyable succès et la symbolique très forte du morceau (la double culture, la double identité), on aurait pu croire que ce succès était contenu dans le petit monde du Rap FR.

Mais la chanson a marqué bien plus de monde que les simples fans de rap français. Sortie en 1999, elle est aujourd'hui toujours autant appréciée, et même... étudiée dans les collèges ! C'est l'information un peu inattendue de la semaine : un collège Normand, situé à Le Neubourg, a fait étudié le morceau à ses élèves. Un travail dans le cadre d'un cours d'histoire-géographie, mais qui a aussi été fait en cours de musique, et dans lequel les élèves sont interrogés sur le sens de certaines paroles de "Tonton Du Bled".

Merci pour l’info. Je n’étais pas du tout au courant.



Vive l’Éducation Nationale et allez les Bleus 🇫🇷🥳 #OnEstEnFinale https://t.co/lJIdtvt25H — RIM’K 🏜 · "DRAMA" disponible (@rimkofficiel) December 15, 2022

Si certains élus d'extrême droite ont évidemment saisi l'occasion pour critiquer les méthodes d'enseignement, Rim'K, lui, principal interprète du morceau, a tenu à apporter son soutien au collège et aux enseignants à travers un Tweet. Quant aux questions, elles sont visibles dans le post Twitter. Il s'agit principalement de questions sur les rapports qu'entretient Rim'K avec ses deux cultures. Une excellente idée pour faire découvrir et comprendre aux jeunes élèves français ce que ça représente d'avoir cette double culture ! On valide l’initiative évidemment, et vous?