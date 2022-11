Kaaris sera jugé en novembre 2023 pour "violence sur conjoint"

C'est la conclusion de sa garde-à-vue.

On apprenait ce mercredi 9 novembre que Kaaris était de nouveau en garde-à-vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) pour des faits de violence domestique envers son ex-compagne, Linda. Aujourd'hui, Le Parisien explique que le rappeur de Sevran est sorti de GAV mais qu'il est convoqué devant le tribunal dans un an pour "'violences conjugales", en novembre 2023. Le quotidien précise que son ex-copine comparaitra le même jour pour des faits de "violation de domicile et dégradation".

Le Parisien précise les détails de ce qui attend Kaaris :

Leur séparation houleuse se jouera devant la justice. Le rappeur Kaaris sera jugé le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes pour "violences sur conjoint" en récidive, avec une interruption totale de travail supérieure à huit jours, indique le parquet d’Evry-Courcouronnes ce mercredi. Son ex-compagne, Linda P, comparaîtra le même jour pour "violation de domicile" et "dégradations légères".

Les avocats de Kaaris et de Linda ne sont pas d'accord

Une décision que ne comprend pas l'avocat de Kaaris, Me Yassine Maharsi, cité par le quotidien national.

"La décision du parquet d’Evry-Courcouronnes relève d’un manque de courage. Tous les éléments du dossier démontrent son innocence. Mais on a préféré le renvoyer avec son accusatrice devant le tribunal pour ne pas prendre la seule décision qui s’impose : le non-lieu. Il est par ailleurs étonnant de choisir la date d’audience en novembre 2023, loin dans le temps."

Au contraire, l'avocate de l'ancienne copine du rappeur, Me Adrien Gabeaud, se réjouissait de la décision du tribunal.

" Ma cliente disait deux choses : avoir dégradé un rétroviseur et avoir été victime des coups portés par Kaaris, ce qui ne saurait être mis sur le même plan. Le renvoi en correctionnel de Kaaris conforte la plainte de ma cliente et met à mal la présentation que Kaaris a voulu en faire, non sans lâcheté d’ailleurs."

Si Booba n'a pas manqué de commenter la décision de la justice, il a été relativement sobre pour une fois... Comme si la justice lui donnait raison sur tout ce qu'il reproche à Kaaris depuis des années.