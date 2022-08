Boosie Badazz provoque la police lors de son arrestation

Vendredi 26 août, Boosie Badazz s'est fait arrêter par la police. Plutôt que de rester tranquille, il a décidé de donner un show devant les agents qui a été filmé et posté sur Instagram. Et on ne peut pas dire que les forces de l'ordre aient particulièrement apprécie la chanson du rappeur de Bâton-Rouge.

Il a notamment rappé des lyrics issus de son titre "Fuck The Police"...

“You wanna talk shit/You wanna run your mouth/You want some gangsta’ friends at your motherfucking house/We gonna set this bitch off"

“Narcotics, fuck ’em/Feds, fuck ’em/D.A., fuck ’em/we don’t need you bitches on our street/say it with me, fuck the police, fuck the police/Without that badge you a bitch and a half n-gga fuck the police.”