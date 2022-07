Drake mis en panique par une guêpe

Le 6 God s'en est remis à sa sécurité.

Drake n'a jamais trop eu une image de Thug. Si le rappeur canadien a toujours voulu se rattacher à des attitudes street, notamment à ses débuts, avec "Worst Behavior" ou encore "Started From The Bottom", Drizzy n'est pas un bad boy, loin de là, et préfère d'ailleurs jouer sur la carte du lover désormais. Un rôle qui lui convient beaucoup mieux, lui qui avait annulé son concert à Amsterdam après une "intoxication alimentaire" à cause de sushis, alors que les rumeurs des fans néerlandais parlaient, elles, d'un bad trip à cause de blunts trop chargés.

Comme on est taquins, on adore ces petits désagréments qui frappent les stars du Rap Game, qui jouent tous des personnages hyper virils parfois en décalage avec leur véritable personnalité. Cette semaine, Drake n'a pas déçu, puisqu'il a été filmé dans un établissement de Saint Tropez, dans le Sud de la France, en train d'essayer d'éviter une guêpe (ou une abeille, on ne voit pas très bien sur la vidéo). Recroquevillé sur lui-même, faisant des "gauche-droite" comme s'il évitait les coups, la scène à de quoi faire rigoler.

#Drake really, REALLY doesn't like bees ... and his recent encounter with a lil flying friend is HILARIOUS to watch 🐝 https://t.co/bLOlRwWewN pic.twitter.com/Y2GQNfKZdp — TMZ (@TMZ) July 21, 2022

Ses deux gardes du corps, eux, essaient de neutraliser l'insecte mais ça n'est visiblement pas assez pour rassurer le chanteur, qui tire vraiment une drôle de tête. Évidemment, la séquence, repostée par TMZ, a été commentée de nombreuses fois, et Drake lui-même s'est exprimé sur cet "incident" : "Je déteste les abeilles, sur Dieu". Une séquence qui va probablement devenir un nouveau meme !