PNL : une version "positive" de "Jusqu'au Dernier Gramme" ?

PNL continue d'attirer l'attention, même sans sortir de nouveaux morceaux, simplement avec la force de leur univers et de leur discographie existante, déjà bien solide. Il faut dire qu'avec tout le mysticisme qu'ils ont mis en place autour de la sortie de leurs albums, avec des méthodes de promotion révolutionnaires, forcément l’engouement autour d'eux est énorme. Ca n'est pas un hasard si ils continuent de faire partie des artistes les plus écoutés chaque semaine, même 3 ans après la sortie de "Deux Frères", leur dernier album en date.

Mais récemment, le buzz a pris encore un peu plus d'ampleur avec l'évocation de la possibilité d'un nouvel album, demandé par le public pendant la tournée du groupe de Corbeil. "On verra", avait alors répondu Ademo, ne fermant pas la porte à un come-back. Cette semaine, les deux frangins ont même dévoilé sur scène une version réadaptée d'un de leurs classiques, "Jusqu'au Dernier Gramme". Au début du couplet de NOS, on peut entendre habituellement : "Igo la vie est moche, donc on l'a maquillée, avec des mensonges".

N.O.S dévoile une version positive de « Jusqu’au Dernier Gramme »



« Igo la vie est belle... »pic.twitter.com/DcX7NkWHER — Kultur (@Kulturlesite_) June 25, 2022

Cette fois, l'interprétation du rappeur est bien plus positive : "Igo la vie est belle, donc on l'a maquillée, avec la vérité". Immédiatement les fans se sont mis à faire des hypothèses sur la sortie prochaine d'un nouvel albums aux couleurs plus positives que sur les précédents, plutôt sombres et désabusés. Quant à nous, on n'a pas trop d'avis sur la question, mais on est obligés de reconnaître que toute cette folie créée autour d'eux par PNL, c'est quand même incroyable. Quel parcours !