Obie Trice arrêté !

Obie Trice, un proche d'Eminem et surtout l'inoubliable interprète de l'incroyable tube "The Setup" a été arrêté et incarcéré à la prison du comté d'Oakland jeudi 16 juin. Selon The Detroit News, le rappeur de 44 ans a été présenté à la cour du tribunal de Bloomfield Hills pour avoir utilisé un téléphone pour harceler ou menacer quelqu'un. Un délit passible d'une amende de 1 000 $, de six mois de prison ou des deux. Il a été libéré après avoir payé une caution de 10 000 $.

En décembre 2019, un Obie Trice ivre avait été arrêté dans le canton de Commerce, dans le Michigan, après qu'un voisin ait entendu ce qui ressemblait à une dispute venant de chez lui et a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont parlé à ce proche d'Eminem et à une femme vivante dans la maison. Ils ont dit que le fils de la femme, âgé de 18 ans, était intervenu au milieu d'une dispute, qu'une arme à feu avait été sortie et qu'un coup de feu avait été tiré. Le garçon aurait reçu une balle dans la région de l'aine. L'adolescent s'est ensuite rendu dans un hôpital local pour se faire soigner et a depuis été libéré. Trice qui échappé à l'accusation plus grave d'agression pour n'être qu'accusé d'un simple délit. Il avait 90 jours derrière les barreaux de la prison du comté d'Oakland.

A noter qu'il a une autre affaire en cours puisqu'il est aussi accusé d'outrage à la cour du tribunal du comté d'Oakland ainsi que de violation d'une ordonnance de protection personnelle.

