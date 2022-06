R. Kelly condamné à plus de 25 ans de prison ?

Le chanteur devrait finir sa vie derrière les barreaux.

R. Kelly devrait terminer sa vie en prison. Selon un mémorandum de condamnation obtenu par Law & Crime, l'équipe de procureurs en charge de son procès ont recommandé que le chanteur de R&B en disgrâce écope d'une peine de plus de 25 ans de prison. La demande a été déposée par le bureau du procureur de Brooklyn mercredi, près de huit mois après que Kelly, 55 ans, ait été reconnu coupable des neuf chefs d'accusation dans son affaire fédérale de racket et de trafic sexuel.

Rappelons, pour les rares qui n'auraient pas suivi que parmi les 50 témoins appelés à la barre, certains ont affirmé avoir été maltraités et abusés sexuellement par Kelly. Se basant sur ces témoignages, les procureurs ont donc conclu que Robert Sylvester Kelly de son vrai nom a utilisé son statut pour abuser et exploiter des victimes mineures tout au long de sa carrière et a réussi à échapper à la justice pendant des décennies.

"Par ses actions, l'accusé a fait preuve d'un mépris total pour les conséquences que ses crimes ont eu sur ses victimes et n'a montré aucun remords pour sa conduite. En effet, les décennies de crime de l'accusé semblent avoir été alimentées par le narcissisme et la conviction que son talent musical l'absolvait de tout besoin de conformer sa conduite - aussi prédatrice, nuisible, humiliante ou abusive envers les autres - aux restrictions de la loi."

Les procureurs ont également déclaré qu'il y avait un risque élevé que Kelly commette de nouveaux crimes s'il était condamné à une peine inférieure à 25 ans de prison.

"Le gouvernement ne doute pas que s'il avait la possibilité de récidiver, l'accusé le ferait. Il représente un grave danger pour le public. Ses actions étaient effrontées, manipulatrices, contrôlantes et coercitives. Il n'a montré aucun remords ni respect pour la loi."

L'avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, qui n'a pas encore répondu aux recommandations des procureurs, avait demandé que R. Kelly soit condamné à une peine de 14 à 17 ans et demi de prison. Bonjean a l'intention de faire appel de la condamnation de 2021. Le résultat de ce nouveau procès devrait être rendue le 29 juin. Ensuite, le chanteur devra faire face à un autre procès cet été à Chicago où il est accusé d'entrave à la justice et de possession de pornographie juvénile.