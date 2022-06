Bobby Shmurda s"emporte contre les tueries de masse

Et invite ceux qui ont envie de venir dans son quartier...

Les Etats-Unis font de nouveau face à des tueries de masse. L'une d'elles s'est déroulée il y a peu dans une école du Texas et a fait 19 victimes parmi les enfants et deux adultes. Interrogé à ce sujet par TMZ, Bobby Shmurda a, évidemment, condamné, ces actions mais il a aussi donné rendez-vous à ceux qui auraient envie de prendre un fusil et de faire la même chose de venir essayer dans son quartier...

Dans un premier temps, il a milité pour plus de sécurité dans les écoles, arguant notamment que ses impôts étaient faits pour ça.

"Nous payons tout cet argent pour ça putain ! Tu sais combien était ma putain de facture d'impôt l'année dernière ?"

Puis, il s'est fait plus menaçant...

"Laisse-moi te dire pourquoi ils ne viennent pas dans mon quartier pour faire ce genre de trucs. Parce que les mecs de mon quartier vont te tirer dessus avant que tu n'ais le temps de faire quoi que ce soit ! Ce sont des enfants ! Des enfants ! Viens essayer de me tirer dessus mec et regarde ce qui va se passer..."

Shmurda faisait probablement référence à la fusillade de masse qui s'est produite à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, où Salvador Ramos, 18 ans, a tué 19 enfants et deux adultes avant d'être abattu par la police. Une autre fusillade de masse a également eu lieu mercredi 1er juin au bâtiment Natalie de l'hôpital Saint Francis à Tulsa, Oklahoma, où Michael Louis, 45 ans, a ouvert le feu et tué quatre personnes avant de se suicider. Une sale "habitude" aux Etats-Unis où rien ne semble pourtant changer, au contraire, si on en croit les dernières statistiques.