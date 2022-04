Hatik s'attaque à BFMTV

Il refuse d’être associé à la chaîne.

Hatik a poussé un coup de gueule sur Twitter après que BFMTV ait partagé son dernier morceau. Un geste qui n’a pas plus au rappeur qui l’a fait savoir.

L’artiste est la nouvelle signature du label Epic Records. Une très bonne nouvelle pour l’acteur de "Validé" qui a fêté ça avec un nouveau titre. Le vendredi 22 avril, il a dévoilé le morceau "Finir un texte", accompagné de son clip. "Finir un texte" a reçu un accueil chaleureux de la part des fans d’Hatik, mais aussi de plusieurs médias. Ils sont nombreux à ne pas avoir hésité à relayer la vidéo. Une promotion qui n’a pas déplu au rappeur, à l’exception peut-être d’un média en particulier.

Sur Twitter, BFMTV a posté un article relatant de la dernière sortie de l’interprète de "Salam". La chaîne, qui a visiblement apprécié le morceau et le clip, ne s’attendait probablement pas à un retour aussi vif de la part du principal concerné. En effet, seulement quelques heures après le tweet en question, Hatik leur a répondu : "Parlez pas de moi svp, restez sur vos débats de merde sur les femmes voilées". Voilà qui est dit.

Il faut dire que la chaîne est régulièrement critiquée pour sa ligne éditoriale plus que douteuse. Adepte des débats (très souvent orientés) sur l’islam et le voile en France, on ne peut que comprendre l’énervement d’Hatik. Lui qui est aujourd’hui reconnu comme un artiste engagé qui n’hésite pas à prendre position, sa réaction n’est pas surprenante. La chaîne n’a, elle, pas réagi au tacle du rappeur. Une décision judicieuse…