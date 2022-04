Validé : une saison 3 avec Laeti ?

La rappeuse déclare qu'elle "serait trop fière et contente d'être dedans".

Découverte dans la saison 2 de la série "Validé", produite par Frank Gastambide, Laeti a confié hier sur les ondes d'une radio concurrente qu'elle aimerait participer à la saison 3.

"Si jamais il y a une saison 3, moi je serai trop fière et contente d'être dedans, je fais partie de la famille... Après il faut que Franck refasse une nouvelle saison."

La comédienne, de son vrai nom Laetitia Kerfa, tient le rôle principal de la saison 2 et ça a été un véritable succès. Dans "Validé", elle nous a fait danser sur des feats de qualité comme "Briller" accompagnée du rappeur marseillais Alonzo, ou encore "Dis-moi" avec Soolking. Auteure, compositrice et interprète, Laeti s'adapte à tous les styles. Les spectateurs de la série ont pu la découvrir en solo sur des séries de freestyles, mais aussi dans un univers bien à elle avec le titre "Rider toute la night".

La rappeuse a d'ailleurs récemment annoncé la sortie de son premier album solo. "Un jour avec et un jour sans" sortira le 6 mai prochain et vous pourrez y retrouver du beau monde, elle nous offre notamment des morceaux en feat avec Hatik et Soolking.

En ce qui concerne "Validée", la saison 3 n'a pas encore été annoncée par Frank Gastambide. Le producteur confie :

"On fera "Validé" saison 3 si on a une idée patate".

Il ne vous reste plus qu'à prendre votre mal en patience, et écouter l'album de Laeti en attendant une possible annonce de renouvellement de la série. On vous tient au courant dès qu'on en sait plus et en attendant on continue de "Rider toute la night" !