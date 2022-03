Kanye West : pourquoi il a jeté son micro lors de la présentation de "Donda 2"

Il y a quelques jours lors d'un événement de présentation de "Donda 2" à Miami, Kanye West a jeté son micro dans l'eau qui inondait le plateau. Tout le monde a cru à des problèmes de son qui auraient énervé le rappeur avant qu'il n'effectue ce geste, par colère ou par dépit. Or, il n'en est rien. Si Ye a jeté son micro dans l'eau c'est simplement parce qu'il ne voulait pas performer ce soir-là. Il voulait juste faire écouter son album au public sans chanter. Même s'il a commencé par rapper, il s'est dit à un moment que ce n'est pas sa première idée et qu'il n'avait pas du tout envie de le faire comme il l'a expliqué à quelques fans.

"Ce n'était pas une question de son. C'est une chose qu'on m'a dite, c'est que je devais ajouter le mot performance sur l'ensemble. Mais ce que je donnais, c'était déjà une performance ! Je fais ces séances d'écoute au moment où mon album est terminé, c'est une installation artistique. Et eux m'ont forcé Taco Bell et KFC, de la tequila avec du cognac... Alors que je faisais la chanson, j'ai pris le micro et, me rappelant que ce n'était pas mon idée à l'origine, je me suis dit que j'allais le jeter, je ne voulais pas me forcer."