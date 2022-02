Kanye West dresse la liste de ses ennemis

Et elle est particulièrement longue...

Gustave Flaubert a écrit cette phrase : "On peut calculer la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis et l'importance d'une oeuvre d'après le mal que l'on en dit." A partir de là, on peut vous dire que Kanye West est un homme et un artiste puissant. En effet, Ye a mis en ligne sur Instagram un article de Hip Hop by the Numbers qui dressait la liste totale de ses ennemis parmi lesquels on comptait 35 noms dont Taylor Swift, Nike, son cousin, Wiz Khalfia, Jay-Z, Kid Cudi, Billie EIlish, Peppa Pig, Pete Davidson, Drake, Ray J, Justin Timberlake, Jimmy Kimmel, Harriet Tubman, Travis Scott, J. Cole et l'émission South Park.

Evidemment, la publication a disparu mais certains sites américains ont eu le temps de tout noter. Voici donc la liste de tous les ennemis de Kanye West :

Taylor Swift

Nike

Kim K

Son cousin

Wiz Khalifa

Jay-Z

Kid Cudi

Billie Eilish

Peppa Pig

Pete Davidson

Drake

Ray J

Justin Timberlake

Jimmy Kimmel

South Park

Deadmau5

Beyoncé

Bruno Mars

J. Cole

Travis Scott

Harriet Tubman

Apple

Spotify

Vivendi

Universal

Lucien Grange

Tik Tok

Black History Month

Obama

Le casting du SNL

Hillary Clinton

Le Diable en personne

Corey Gamble

Bezos

Charlamagne Tha God

Disney

Liberals

Skete

La première liste n'étant pas assez longue, Kanye West a ajouté lui-même d'autres noms lorsqu'il a commenté la publication ! Il faut dire que depuis qu'il se débat dans son divorce avec Kim Kardashian, Ye, même s'il prépare "Donda 2" semble avoir légèrement perdu pied et fait, enfin surtout dit plus ou moins n'importe quoi... Les artistes sur cette liste apprécieront être ainsi soumis à la vindicte populaire... Ceux qui n'y sont pas doivent pousser un ouf de soulagement.