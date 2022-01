Seth Gueko répond aux critiques

Sans langue de bois évidemment.

L'image de Seth Gueko a pas mal changé depuis ses débuts dans le rap game, dans les années 2000. Son personnage de gitan très caillera aux punchlines folles a peu à peu fait place à celle du baroudeur international qui se noie dans les excès en Thaïlande. Puis, après son retour en France, il est désormais dans un délire beaucoup plus sain, beaucoup plus healthy. Le rappeur prend soi de lui et fait du sport, terminé le bide apparent sous le marcel, à manger des Knacki au poulet comme dans le clip de "Michto".

Une nouvelle passion pour la bonne nourriture et le sport qu'il partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais visiblement ça ne plaît pas à tous ses abonnés, car certains ont envoyé pas mal de critiques au Barlou. Seth Gueko a tenu à leur répondre à travers, d'abord, un message plutôt positif : "ne vous détournez pas de ce message de positivité, ne détournez pas le regard quand je mets des plats. Ne détournez pas les yeux quand je fais des entraînements et que je vous montre ma transformation. Si le gros tas de merde que j'étais, j'ai réussi à faire quelque chose de propre de mon corps, c'est que tu peux le faire aussi".

Mais il enchaîne rapidement en clashant un peu le game et le public : "Vous préféreriez que je parle d'armes que je ne manie pas, de voitures que je ne conduis pas, de putes que je ne baise pas. C'est ça qui vous fait rêver ? En fait vous voulez vous détourner d'un rappeur entier pour quoi? Pour aller s'abonner aux comptes de mythomanes?". Il ne cible personne en particulier, mais parle d'une tendance un peu malsaine qui fait que le public est attiré par certains faux gangsters.

Il en profite également pour annoncer qu'un nouvel album de 20 titres arrive bientôt et qu'il y a réuni les meilleurs kickeurs du rap français. On a hâte d'écouter ça !