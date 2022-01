Quand Cardi B devient un mème

Avec une photo de son ancien métier.

Elle ne l'a jamais caché. Avant d'être une rappeuse à succès, Cardi B était stripteaseuse. De son passé sont parfois ressorties des images ne la montrant pas forcément à son avantage. Cette fois, c'est une photo d'elle assises devant un immense tas de dollars qui vient de faire son apparition sur la Toile et qui a immédiatement entraîné des détournements hilarants. En quelques clics de souris, Bardi est devenu un mème assez drôle que l'on devrait retrouver un bon moment car les déclinaisons sont nombreuses avec le gimmick "Me if … was a job".

L'original a été posé par Cardi en personne...