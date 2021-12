Lacrim explique les raisons de l'embrouille avec Kore

Heureusement, tout ça c'est de l'histoire ancienne.

Lacrim a fait un retour remarqué en cette fin d'année 2021, avec la sortie de son nouvel album "Persona Non Grata". Un projet dans lequel il parle de ce sentiment de ne pas être toujours le bienvenu, en France, mais aussi dans le rap game. Un retour réussi, notamment en termes de critiques (certains disent même qu'on a retrouvé l'énergie des débuts de Lacrim), et aussi au niveau des ventes, même si le rappeur du 94 a dû faire avec la concurrence de Ninho ou Orelsan. Cette sortie a été l'occasion pour Lacrim de faire un peu de promo.

Mais aussi de se rapprocher de ses fans. Pour ça, il a organisé un face à face avec ses fans avec l'aide de Booska-P. Une entrevue pendant laquelle Lacrim n'a évité aucun sujet, même s'ils sont difficiles, comme celui de sa "brouille" avec SCH. Mais il a aussi parlé d'un fait très marquant dans sa carrière : la relation qu'il a avec DJ Kore, le super-producteur du rap français. Une relation qui n'a pas toujours été très calme, même si les deux artistes sont officiellement réconciliés depuis, avec la sortie du morceau "Mango" notamment.

Lacrim est donc revenu sur les raisons de cette embrouille : "Je pense que déjà, il y a un peu d'égo, peut-être des deux parts, tu vois. QUand je suis sorti de prison, je voulais être mon propre patron, et Djamel, je pense qu'il avait d'autres projets. Donc on ne s'est pas entendus sur ça [...] J'étais en zon-pri, j'entendais des sons de cloche de dehors, quand t'es en prison tu as une information, tu la multiplies par 4. [...] Je suis sorti, j'étais dans un mauvais état d'esprit, j'en voulais un peu à mon entourage".

Il explique ensuite qu'il se sentait un peu seul, et qu'après sa sortie, il était un peu plus énervé et avait tendance à beaucoup s'emporter, surtout le matin. Tous ces ingrédients ont fait qu'un jour, "ça a pété". Mais rien de grave, puisque maintenant Lacrim et Kore peuvent à nouveau travailler ensemble !