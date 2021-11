NBA YoungBoy : tous ses clips ont disparu de YouTube !

On ne sait pas très bien d'où ça vient...

Ce qui est bien avec NBA YoungBoy, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il a forgé sa réputation sur YouTube et sur les plateformes de streaming puisqu'il n'est pas ou peu diffusé en radio. Alors, on ne comprend pas bien pourquoi, tout d'un coup, sa chaîne YouTube est tout simplement... vide ! Les seules choses que l'on peut y retrouver, ce sont les audios de ses derniers projets comme "Sincerely, Kentrell", "Top", "38 Baby 2", "AI YoungBoy 2" et quelques autres.