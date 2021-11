6ix9ine tente de relancer sa carrière grâce à Wack 100

Ils repartent de loin...

Après l'avoir critiqué et même insulté, le manager de The Game ou encore de Blueface a changé son fusil d'épaule en ce qui concerne 6ix9ine. En effet, les deux sont maintenant partenaires en affaires et il semble même que Wack ait pris Tekashi sous son aile pour tenter de relancer une carrière au point mort après l'échec de son dernier album, "TattleTales".

Wack 100 est donc revenu sur ses déclarations en expliquant que 6ix9ine n'avait pas enfreint le code de la rue en témoignant pour le gouvernement fédéral en 2019. Il le considère comme un civil et pas un membre d'un gang.

"Tout le monde savait que ce gamin arc-en-ciel n'était pas un gangster. Mais à cause de l'argent, il a obtenu le soutien de gens qui l'ont affilié. Quand le cirque était terminé, le clown a enlevé son costume et il est redevenu un enfant normal. Alors qui faut-il blâmer ? 6ix9ine ou le bloc ? Tout le monde savait que ce n'était pas un gangster alors pourquoi le soumettre à cette m*rde ?"

Alors quand on a vu le manager historique du rap game s'asseoir avec Tekashi lors d'un podcast avec Akademiks, cela n'a surpris personne. Ce qui l'était un peu plus, c'est de les voir travailler ensemble. Lors d'une récente interview, toujours avec DJ Akademiks, Wack 100 a confirmé que lui et 6ix9ine étaient des partenaires commerciaux, voire un peu plus.