Koba LaD agressé en Belgique ?

Le rappeur dément.

Ce n'est pas une découverte. Koba LaD dit parfois de grosses dingueries sur les réseaux sociaux. Souvent, il s'en rend compte et s'excuse ou revient sur ses propos quelque temps plus tard, une fois qu'il s'est un peu renseigné sur le sujet. On se souvient tous de ses sorties sur IAM ou sur PNL... Mais, d'autres fois, cela a des conséquences plus dramatiques. Selon ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, le rappeur du Bât 7 aurait été pris à partie à Bruxelles alors qu'il devait s'y produire pour un showcase. En cause cette fois ? Ses propos sur les femmes marocaines qui n'ont pas du tout été acceptées par la communauté marocaine de Belgique.

A l'époque, voici ce qu'il avait dit :

Evidemment, ce message avait fait polémique et il semble que certains n'aient pas oublié et aient cherché à se venger des propos du rappeur du 9.1. Résultat, des bagarres ont éclaté juste avant le showcase de Koba dans la capitale belge.