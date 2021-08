Le rappeur Mig a été libéré !

Lors de son incarcération, un long message avait également été posté sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation de Mig à ses fans.

"Weeee la miff MIG il est incarcéré pour un petit moment, vous inquiétez pas rien de grave, il reviendra plus fort avec des nouvelles choses pour vous faire plaisir, ça va lui permettre d'écrire et de vous amener de nouvelles choses et de préparer son album. Rien n'est fini, il ressortira de cette épreuve plus fort avec votre soutien et celui de sa famille. Merci pour ce démarrage au top, pour l'EP tout ça, c'est grâce à vous, on lâche pas, Solide toujours la famille. Prenez soin de vous l'équipe."