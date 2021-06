Cardi est enceinte, elle attend son deuxième enfant !

Annonce surprise pendant les BET Awards !

Si la cérémonie des BET Awards 2021 a été riche en sensations, c'est certainement Cardi B qui a créé la plus grosse quand elle a débarquée sur scène pour performer avec Migos, le groupe de son mari Offset. En effet, la rappeuse portait une tenue qui ne laissait aucune place au doute, elle est bel et bien enceinte ! Une bonne nouvelle pour son couple alors qu'Offset et elle ont failli divorcer il y a quelques mois. Dans le même temps, elle publiait une photo sur son compte Instagram qui ne laissait aucune place au doute : elle y apparaît nue avec un ventre rebondi, une manière comme un autre de confirmer l'heureuse nouvelle.