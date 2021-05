La Fouine se trouve sous-côté !

La Fouine affirme qu’il n'est pas considéré par rapport à ses autres collègues du game.

En pleine interview pour le média Interlude, La Fouine s’est laissé aller à de nombreuses confessions. Il a notamment déclaré qu’il se trouvait sous-estimé dans le rap game.

Le 21 mai dernier, La Fouine a livré son album "XXI". Il continue donc à faire la promotion de son projet. Le rival de Booba s’est confié à Interlude. Le rappeur s’est livré sans filtre sur son ressenti, sa place dans le rap game, sa carrière… Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a un goût légèrement amer dans la bouche.

Qui ne connait pas La Fouine ? En 20 ans de carrière, celui qui pense que le rap français est en avance sur le rap américain a fait parler de lui tant pour ses sons qui ont cartonné, que pour ses clashs avec Booba. Mais aujourd’hui, l’heure du bilan a sonné. Et il n’est pas que positif. Il a déclaré lors de son interview : "Je vois beaucoup de personnes qui se sont inspirées de La Fouine, mais en toute humilité. C’est pas des copieurs, mais je sens qu’il a quand même des fois un peu de Fouiny Babe, et je reçois des messages de fans sur Internet qui me disent : “Tiens regardes, ça ressemble à toi, tiens regarde on dirait ton flow”, ça me fait plaisir d’inspirer les autres comme beaucoup m’ont inspiré avant". Il ajoute une phrase qui n’est pas passée inaperçue : "Je pense que des fois, je suis peut-être sous-estimé. Parce que quand j’écoute mes albums, y a put*** de flow, put*** de disque".

Voilà qui est dit. Vous en pensez quoi ?