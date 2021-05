Stunna 4 Vegas arrêté !

Le grand pote de DaBaby a été écroué...

Stunna 4 Vegas fait encore partie des nouveaux arrivants dans ce rap game, même si avec 4 ans d'activité dans le rap US, on ne peut plus dire que c'est un rookie. Toutefois, son explosion aux yeux du grand public s'est faite récemment, grâce à ses collab avec son grand pote DaBaby, qui est aussi un des boss de son label Billion Dollar Baby. Une proximité qui se ressent jusque dans la musique, où les deux rappeurs cultivent leur goût pour l'insolence, l'humour et l'outrage. Le jeune Stunna va désormais faire un peu plus parler de lui, puisqu'il vient de se faire arrêter par la police.

Le rappeur a été emmené par un officier de police de Fayetteville, Caroline du Nord (autre point commun avec DaBaby). La raison ? Le rappeur n'avait apparemment pas les bons papiers. De plus, son permis aurait été suspendu, toujours selon l'officier. Stunna 4 Vegas a directement allumé son téléphone pour le faire émettre en live, au cas où une procédure illégale ou un getse déplacé aurait eu lieu. Une astuce nécessaire quand on connait les débordements meurtriers qu'il y a pu avoir aux USA lorsque la police arrête un Noir...

L'officier de police semble passablement énervé par les questions répétées de Stunna, même si elles sont légitimes puisqu'il met plusieurs minutes à l'informer du motif de son arrestation. On imagine que les faits qui lui sont reprochés ne vont pas le garder en détention très longtemps.