Queen Latifah : Will Smith prépare un biopic sur sa vie !

Il était tant qu'on s'intéresse au parcours de la vraie Queen du rap game.

Retirée du rap game US, mais toujours bien vivante

On a l'habitude de voir l'ancienne génération se plaindre que "les jeunes ne connaissent rien", et c'est encore plus flagrant dans le rap. Les anciens et les jeunes vivent un véritable décalage sur tout ce qui est culture hip hop, et c'est surtout à cause du manque de transmission de la part des vieux et des médias. Par exemple, qui de moins de 30 ans est capable de dire qui est Queen Latifah ? Sans doute pas grand monde. Heureusement, Will Smith a eu l'excellente idée de monter un projet de biopic centré sur la vie de la rappeuse East Coast.

Monument de la culture

Si en France, le nombre de rappeuses qui ont vraiment percé et construit une carrière sur la durée se compte sur les doigts d'une main, le rap US compte de nombreuses "ladies" qui ont tout déchiré, atteignant parfois les premières places des charts : Nikci Minaj, Lauryn Hill, Da Brat, Missy Elliott, Young M.A.,... Queen Latifah fait partie de celles qui ont marqué l'histoire de cette musique, notamment avec son premier album classique "Hail to the Queen" sorti en 1989, qui lui a valu d'être intégrée à la bibliothèque du Congrès.

C'est Will Smith qui est donc à l'origine du projet, lui qui en sera un des producteurs. Mais il a également tenu à ce que Queen Latifah soit elle aussi créditée en tant que productrice du film, afin qu'elle touche une part conséquente des bénéfices : "C'est un rêve de pouvoir collaborer avec des amis et des collègues qui ont non seulement une compréhension commune de l'histoire du hip-hop, mais qui sont aussi capables de raconter ces histoires qui ont été la toile de fond de nos vies", explique la rappeuse.

Quant à Will Smith, on le sent très enthousiaste sur ce projet, qui lui promet de plonger un peu dans sa nostalgie puisqu'il avait notamment joué avec elle dans "Le Prince de Bel Air" : "Il n'y a pas de meilleure histoire pour commencer que celle de Queen Latifah, une légende incontestée qui nous a à la fois divertis et inspirés pendant tant d'années". Attention tout de même à ne pas rendre Jada folle de jalousie avec ce genre de déclarations...