Sampa The Great : icône du rap made in Zambie

Sampa The Great a su conquérir les auditeurs du monde entier grâce à son flow unique et à ses textes profonds

Sampa The Great (de son vrai nom Sampa Tembo), est une rappeuse et compositrice zambienne qui a su conquérir les auditeurs du monde entier grâce à son flow unique et à ses textes profonds.

De la Zambie à la scène Internationale

Née en Zambie en 1993 , Sampa The Great grandit en écoutant Tupac Shakur et Lauryn Hill, une influence majeure qui se ressent dans son style. Après avoir étudié à San Francisco et Los Angeles, elle s'installe en Australie où elle se fait rapidement remarquer.

Un premier album

Son premier album solo, The Return sorti en 2019 est un véritable succès critique et commercial, lui valant de nombreuses récompenses, dont 2 Australian Music Prize. Cet album, tout comme son suivant As Above, So Below, est une célébration de ses origines zambiennes, mêlant les sonorités traditionnelles africaines à des beats modernes.

Un style unique

Sampa The Great se distingue par un style rap singulier, caractérisé par une voix puissante et groovy, ainsi que par des textes riches en poésie et en références à la culture zambienne et africaine. Ses chansons abordent des thèmes variés, tels que l'identité, la diaspora, la féminité et les luttes sociales.

Une artiste devenue une icône du rap

Sampa The Great est une représentante de la nouvelle génération de rap africain. Son rap est mélodieux et travaillé minutieusement, mélangeant des sonorités africaines à la vibe lofy, un juste mélange harmonieux, entre traditions et de modernité. La rappeuse a notamment collaboré avec de nombreux artises internationationaux comme Angelique Kidjo.

Sampa The Great est devenue une icône incontournable du rap international en alliant avec brio ses racines zambiennes à des influences contemporaines.

